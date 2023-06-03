巴黎白夜慶祝會上的六四紀念活動

中國/人權

巴黎市政府舉行的慶祝夏日來臨的白夜活動在鑼鼓聲中拉開了序幕，來自華人社群的舞獅表演吸引了大量的遊客以及巴黎市民，許多巴黎人攜家帶口來到市政府廣場欣賞音樂與歌舞，就在舞獅表演的附近，十多位巴黎華人以及人權組織代表默默地舉着白紙，上面寫着在獄中的香港支聯會組織的代表，以及被關押的中國異議分子的名字。也有人高舉着坦克的圖片，以及將鎮壓學生的政權釘在恥辱柱上的丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）製造的國殤之柱的複製圖。

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牽頭組織此一快閃活動的團結中國組織協會瑪麗侯芷明女士向法廣表示，舞獅子是過節，是令人快樂的事，但是，六四卻是一個令人傷心的日子，她不覺得在今天這個悲痛的日子應該舞獅子。

漢學家Alain Wang在89年時曾經參與了接待流亡到巴黎的中國學生，他認為今天站在這裡十分重要，因為許多人都不知道中國今天的真實狀況，不知道香港究竟發生了什麼。

人群中有許多人停下腳步，他們中也有來自中國大陸的人，但是，他們都表示對此一概不知，也不願意接受採訪。而相反，在場的法國人，無論是年輕人還是中老年人，幾乎無人不知八九年在天安門廣場發生了什麼，一位中年人向記者表示，應該紀念六四天安門事件，因為當年發生的流血事件，不僅對中國來說是一場悲劇，而且對全世界也是一場悲劇。另一位中年女子惋惜地表示，這是因為他們在自己的國家不能夠公開的紀念。

參與活動華人中也有多位來自中國大陸的年輕人，這位不願意披露姓名的九零後向記者表示：“之前在國內對六四一點都不了解，曾經通過翻牆，通過維基百科了解到有關六四的信息，一開始我簡直不敢相信，偉大光榮正確的共產黨怎麼會做這樣的事情，我一開始的反應就是境外勢力試圖在摸黑共產黨，後來通過與上一輩的人交流，才知道這些事情確實發生過，之後又在網上看了六四親歷者的證詞，才明白，我過去幾十年來接受所謂中國特色社會主義的教育原來都是謊言，這並不是我個人的感覺，這是我許多同齡人的感覺。很榮幸有幸來到法國，接觸了六四的親歷者，雖然我並不是八九的親歷者，但我希望作為九零後，可以作為代表從巴黎把這個聲音擴大，讓中國國內的年輕人知道六四發生了什麼，知道今天在中國發生的屠殺。我今天拿了一張白紙來參加活動，是為了回應去年在中國國內發生的白紙運動，白紙運動從南京，上海，北京一直蔓延到海外，猶如第二次革命，我希望通過這種方式來發揮我的作用。“