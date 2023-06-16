美國國務院年度《人口販運報告》再將中國列入黑名單

美國/中國/人權

美國國務院6月15日公布了關於世界各地人口販運的年度報告。報告將中國，中國、厄立特里亞、朝鮮、俄羅斯等24個國家列入沒有達到最低標準的第三類國家，而台灣則被列入第一類國家。

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美國國務卿布林肯在相關的記者會上對年輕男子被販賣的數量在2004年與2020年之間增加了三倍表示震驚，他說，長期以來，人們普遍存在這樣一種錯誤的看法，認為販運人口主要涉及女性，對男性受害者的支持較弱，財政資源也太少。布林肯還稱讚了塞舌爾、香港和丹麥等國在打擊人口販運方面的地方舉措。

美國國務院負責人口販運報告的戴爾Cindy Dyer女士則介紹了沒有做出足夠努力的被列入第三類國家的24個國家，他們中包括阿富汗、緬甸、柬埔寨、中國、厄立特里亞、朝鮮、俄羅斯、南蘇丹和委內瑞拉。“第三類”國家沒有達到最低標準，並且沒有顯示為符合標準而付出重大努力。上述國家有可能受到美國政府的制裁。報告還將利比亞、索馬里和也門列為“特別案例”，由於戰爭等安全因素而無法獲得足夠的信息。

說到中國時，戴爾女士特別強調說：北京不僅"不符合打擊人口販運的最低標準，而且參與了販運政策或計畫"，特別是與強迫勞動有關。不知美國國務院在布林肯出訪中國的前夕發表上述譴責是何用意。

綠色和平台灣呼籲關注海上強迫勞動

台灣雖然被報告列入第一類國家，不過，美國國務院報告中明確提出了政府在遠洋船隊勞工受到剝削問題上調查人力不足，呼籲政府加強立法，納入民間參與，以解決遠洋漁業中的人口販運問題。台灣綠色和平分部今天發表公告，呼籲政府儘快立法，以確保非法漁業與強迫勞動不再發生，避免再有血汗海鮮出口到海外。

不過，儘管北京政府因維吾爾強迫勞動而遭到西方人權組織的一致攻擊，儘管鐵鏈女事件曾經一度在中國網絡沸沸揚揚，鐵鏈女的身世至今仍然是謎團，中國各方與輿論並未對美國國務院的上述報告發表任何評論。