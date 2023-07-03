香港受中國式打壓 「中國人權律師獎」易名「709」作聲援 鄒幸彤成首位新獲獎者

中國/人權

隨着北京藉《港區國安法》把其極權專制擴展至香港，當地律師的人權和自由亦被剝奪，甚至對政治犯的治理方式也開始中國化，已主辦六屆「中國人權律師獎」的機構決定把受表揚人的範圍擴大至包括香港和其他地方受打壓的律師，而獎項亦改名為「709人權律師獎」。易名後首位獲獎的「非中國內地」律師為前香港市民支援愛國民主聯合運動會(支聯會)副主席鄒幸彤，而與她一同獲獎的，是中國維權律師余文生和周世鋒。

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「709維權律師大抓捕」 事件原指中國當局自2015年7月9日起大規模逮捕丶傳喚丶刑事拘留丶帶走丶約談上百位律師和維權人士等事件，但合辦團體指出，「709」現時代表的，是中共對律師丶人權捍衛者及政治異議人士的系統性打壓，並藉着《港區國安法》引伸到香港，以國安之名來消滅反對聲音，包括把涉及「管治概念之爭」的「結束一黨專政」一詞變成敏感詞，並控以煽動顛覆國家政權罪。

因1989年北京學運催生的支聯會，三十多年來的五大綱領之一便包括「結束一黨專政」，近年被親北京人士批評，而支聯會及其正丶副主席李卓人丶何俊仁及鄒幸彤均被控煽動顛覆國家政權罪，三人現正被被還柙監獄，等候審訊。而支聯會則因受壓而於2021年9月被迫解散。

三名得獎者景況雖略有不同，但全都未能親臨現場領獎，須由友人代領，因為鄒和余仍被當局關押，而周世峰經酷刑後雖獲釋放，但仍受到嚴格監視，遑論出國接受表揚。而聯合舉辦此獎項的八個機構除促請中國釋放或撤銷監控三人外，亦呼籲各國及聯合國警剔「中共」漠視人權及律師權利的後果及影響。

合辦團體指出，自2015年「709大抓捕」起，有超過三百名律師及政治異見人士被捕及囚禁，刑滿釋放仍騷擾不斷，包括被迫遷丶被斷水斷電，被限制出境丶被吊銷執照丶於敏感時期被軟禁在家等，形容為「709 2.0鎮壓」，不少人更被迫流亡海外。

為此，合辦團體呼籲中國停止對包括李和平丶王全璋等中國人權律師及其親屬的迫害和騷擾丶交待被強迫失蹤六年的高智晟律師的下落，以及禁止對在囚人權律師的酷刑丶強迫服藥及所有非人道待遇等

易名後的第七屆「709人權律師獎」頒獎禮在當地時間周日（2日）於倫敦的國際特赦組織英國分會舉行，合辦機構之一的「人道中國」創辦人周鋒鎖宣布得獎者名單時表示，人權律師的工作，彰顯出無比的勇氣，是人心未死的驗證。

合辦單位尚包括來自英國的「29原則」丶位於美國的「中國人權」，以及台灣的民間司法改革基金會等機構。