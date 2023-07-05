達賴喇嘛生日前夕西藏議會代表團訪問法國

法國/西藏/人權

2023年7月6日，是西藏精神領袖達賴喇嘛88歲生日。達賴喇嘛流亡海外已經整整64年。就在慶祝達賴喇嘛生日的前夕，西藏議會代表團訪問了法國，並且會見了法國參議院代表，法國人權大使，以及巴黎市政府的官員。

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根據來自西藏流亡政府官方網站的消息，7月2日至4日，西藏流亡政府的議員，堪布-強巴丹增、羅本-秋頓嘉措、多吉次仁等議員組成的西藏議會代表團訪問了法國。

西藏議員們在西藏流亡政府駐布魯塞爾代表Rigzin Choedon Genkhang的陪同下抵達法國巴黎。

代表們拜訪了巴黎市負責人權與社群問題的副市長Jean-Luc Romero-Michel. ，在向他贈送了一些與西藏有關的書籍和文件後，向他介紹了漢藏衝突的情況。據西藏流亡政府官方報道，這位副市長非常了解在中國統治下西藏發生的侵犯人權事件，他保證將全力支持西藏，並對達賴喇嘛尊者表示最崇高的敬意。

7月4日，西藏議會代表團會見了法國外交部負責國際問題的人權大使Delphine Borione，向她通報了西藏境內日益嚴峻的形勢，並向她提交了關於西藏的文件。人權大使說，她十分了解西藏的人權狀況，儘管遭受重重壓力，將一直非常關注這個問題-。

之後，西藏議會代表團還與法國參議院西藏友好小組主席Jacqueline Eustache-Brinio等人共進午餐，就西藏的未來展開了討論。

此外，西藏議員們還同法國外交部亞洲司的司長進行了會談，討論了西藏的政治和環境問題等。

法國藏人群體計畫本周末舉行西藏文化沙龍，讓在法國的藏人及其朋友們共同慶祝達賴喇嘛的生日。 © 網絡

7月6日達賴喇嘛生日的當天，法國藏人協會成員向法廣表示，法國參議院將舉行閉門慶祝活動。法國藏人群體計畫本周末舉行西藏文化沙龍，讓在法國的藏人及其朋友們共同慶祝達賴喇嘛的生日。