香港法院駁回政府禁止抗議歌曲《願榮光歸香港》的要求

香港/願榮光歸香港

香港高等法院7月28日"拒絕批准"香港政府對抗議歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，指出這可能會破壞言論自由，並造寒蟬效應。

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據法新社報道，香港一位法官周五駁回了香港政府要求禁止《願榮光歸香港》這首民主歌曲的申請。

香港高等法院的法官陳健強(Anthony Chan)在判決書中表示：他無法確信發出禁令是否公正和適當。因此，駁回這項申請。

今年6月，香港行政長官申請禁制令，要求禁止播放或演奏這首匿名創作的"意圖煽動他人分裂國家或具有煽動性意圖"的歌曲。

香港政府解釋說，該歌曲在國外體育賽事中，多次代替中國國歌被播放，因此決定採取法律行動。

據路透社說《願榮光歸香港》曾在橄欖球和冰球等國際賽事中被誤播。

但是，陳健強（Anthony Chan）法官認為，禁止《光榮歸香港》會引發嚴重的言論自由問題。他在判決書中指出：侵犯這方面的表達自由，尤其是涉及無辜第三方的表達自由，構成了公法所稱的“寒蟬效應”。

法新社說，現在，《願榮光歸香港》已成為香港民主運動的頌歌，它是在2019年數百萬人走上街頭要求政治自由的大規模、有時甚至是暴力的民主抗議活動中創作和流行的。

北京在2020年為鎮壓這些抗議活動實施了嚴厲的國家安全法。現在，根據國安法，演唱或演奏《原榮光歸香港》的旋律都被視為非法。

曾公開演奏《願榮光歸香港》的音樂家已被當局起訴。69歲的二胡阿伯Li Jiexin（音譯李解新）因在2021年和2022年用二胡在全市範圍內演奏《願榮光歸香港》，目前正因"無證演出"而受審。

今年6月中旬，在政府採取法律行動後，這首歌從 iTunes 和 Spotify 等流媒體平台上被下架。