人行降息激勵地產科技股領漲 港股恆指漲逾3%

（法新社香港20日電） 中國人民銀行今天調降基準貸款利率，對陷入困境的科技和地產股帶來提振，香港股市恆生指數收盤大漲超過3%。

廣告 繼續瀏覽後續

恆生指數收盤大漲824.50點，漲幅達3.42%，來到24952.35點。

上海綜合股價指數收跌3.12點，或0.09%，來到3555.06點。深圳綜合股價指數收跌22.44點，或0.92%，來到2419.69點。

中國今天進一步調降基準貸款利率，以刺激低迷的經濟。中國經濟去年下半年受到各地封城防疫，以及房地產市場急速減緩的拖累。

中國人民銀行今天宣布，1年期基準貸款利率（LPR）自12月的3.8%，降至為3.7%。基準貸款利率是商業銀行對企業貸款客戶計息的基準。中國人民銀行上月調降基準貸款利率，為20個月來首見。

中國人民銀行17日調降中期借貸便利（MLF）和逆回購利率各10個基點，這是自2020年4月以來，中國首次調降重要貸款利率。人行此舉就在最新公布數據顯示，2021年第4季經濟成長減緩之後。

人行官員暗示，貨幣政策將會有一段寬鬆期，以提振經濟，包括調降存款準備金率；市場分析師則預估人行將進一步降息。

地產類股在降息利多帶動下走高，寄望降息可以刺激銷售，給地產股亟需的喘息空間，協助他們支付龐大的債款。

苦於付不出3000多億美元債款，瀕臨破產邊緣的恆大集團收盤上漲4.7%；融創中國狂漲超過15%；碧桂園勁漲4.4%；佳兆業集團則漲逾13%。

科技股也在降息利多激勵下走高。電商平台美團大漲11%，領漲科技股。阿里巴巴、騰訊和京東漲幅則介於5.9到6.6%之間。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2022 AFP