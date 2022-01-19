「人魔崛起」男主角 法國俊帥男星加斯帕德尤利爾猝逝

（法新社巴黎19日電） 法國媒體今天報導，法國男星加斯帕德尤利爾發生滑雪意外逝世，享年僅37歲。他因俊帥外表廣為人知，以電影「人魔崛起」站上國際舞台，曾在2017年登上法國影帝寶座。

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加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）在法國東南部阿爾卑斯山（Alps）滑雪時發生意外後喪生。滑雪場發言人指出，一名滑雪者在兩個斜坡交彙處撞上他。根據經紀人發給法新社的聲明，他的家人已證實這項死訊。

加斯帕德尤利爾是法國大咖男星，曾在2007年電影「人魔崛起」（Hannibal Rising）中，飾演年輕時期的人魔漢尼拔（Hannibal Lecter），而獲得國際關注。

此外，他也在即將上映的漫威電視影集「月光騎士」（Moon Knight）中，扮演要角「午夜人」（Midnight Man）。

2017年，加斯帕德尤利爾榮獲法國凱撒電影獎（Cesar Award）最佳男主角獎項。凱撒電影獎素有「法國奧斯卡」之稱。

對於他的死訊，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）推文感嘆：「法國電影界失去一個重要、充滿魅力及精力的人才。」中央社（翻譯）

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