今年最大宗 荷蘭海關查獲逾4噸古柯礆

（法新社海牙31日電） 荷蘭公共檢察官辦公室今天表示，海關人員在鹿特丹（Rotterdam）港口查獲大批藏在大豆包裝袋中的古柯礆，重逾4公噸，是荷蘭今年最大宗的毒品走私案。

廣告 繼續瀏覽後續

海關昨天晚上在一艘貨櫃船上查獲這批毒品，這艘船從巴拉圭啟程，行經烏拉圭，要前往葡萄牙一家公司，預估價值為3億1300萬歐元。

一名公共檢察官向荷蘭國家通訊社（ANP）表示，這是荷蘭境內「今年迄今查獲最大宗」的毒品走私案。

歐洲最大港口鹿特丹上周幾乎每天都有查獲毒品走私，鹿特丹現在被毒販視為毒品走私進入歐洲大陸的主要門戶，尤其是古柯礆。

員警9月在港口查獲份量相當的古柯礆，估計價值達3億100萬歐元。

歐盟警務機構曾警告，荷蘭和鄰國比利時已成為古柯礆的主要中心，特別是來自哥倫比亞的供貨。

歐洲刑警組織（Europol）在9月公布的報告中指出，北海沿岸如今「已超越伊比利半島，成為古柯礆到達歐洲的主要入口」。

歐洲刑警組織在「古柯礆洞察」（Cocaine Insights）報告中表示，光是去年在比利時安特衛普（Antwerp）查獲的古柯礆總計多達65.6噸左右。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP