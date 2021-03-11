今年閉門賽事恐虧更慘 德國職業足球�v咧等

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（法新社柏林10日電） 德國的第2波新型冠狀病毒疫情未見顯着降溫，國內職業足球聯賽依然采閉門方式。最頂尖的德甲與德乙聯賽算出2019-20賽季因閉門賽事，較前一季損失3億歐元（新台幣101.1億）。

由於一年來不開放觀眾進場看球損失過鉅，德國職業足球各球會的選手與教練，都引頸期盼球迷擠爆體育場的景況重現。

德甲弗萊堡前鋒皮特森（Nils Petersen）談及打閉門賽事的感覺說：「有時感覺像是在踢練習賽。」

門興格拉德巴赫去年3月11日2比1戰勝科隆之役，是德甲史上首度在現場沒有觀眾下的比賽，兩天後因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，整個德甲賽季都告中斷，經停賽兩個半月後，去年5月讓2019-20賽季剩餘9輪賽事采閉門方式消化完。

自去年5月複賽後，德甲各隊場館大多是閉門賽事，雖然2020-21賽季一度有33場比賽曾各開放千餘球迷進場，但隨德國第2波疫情爆發，很快又回閉門方式。從去年11月德國二度封城後，至今仍未開放觀眾進場。

德甲18隊與德乙18隊估算，2019-20賽季采閉門方式後，合計的比賽日收益較2018-2019賽季，足足少了3 億歐元。

德國職業足球聯盟（DFL）執行長塞費德（Christian Seifert）昨天警告：「這還不過是剛開始。」雖着解封遙遙無期，德國一些頂級球會預估與疫情前相較，本季損失恐飆破10億歐元。

© 2021 AFP