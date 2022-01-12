今年4月起訪泰國 旅客每人加收9美元入境費

（法新社曼谷12日電） 泰國政府今天表示，將從今年4月開始對入境的旅客加收300泰銖（9美元）入境費，費用將用於發展觀光景點和旅客的保險。

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泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩，國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）在去年1月通過觀光暨體育部提案對旅客徵收入境觀光費，今天總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）明確提出實施的時間點。

塔納功對媒體表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）要求觀光暨體育部從今年開始實行新的旅遊概念方案「驚艷泰國新篇章」（Amazing Thailand New Chapter）。

塔納功指出，泰國政府將從今年4月開始對入境旅客加收每人300泰銖入境費，費用將加在機票中，而由陸路入境的旅客要如何收這筆費用，相關單位仍在研究中。這筆費用將用在發展觀光景點和旅客的保險上。

塔納功表示，政府預期今年的觀光收入將介於1.3兆到1.8兆泰銖間，其中約8000億來自外國觀光客，如果今年的遊客主力仍是歐美遊客，預期會有500萬人次。

© 2022 AFP