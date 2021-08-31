仍有美國人受困阿富汗 共和黨炮轟

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（法新社華盛頓30日電） 美國共和黨籍國會議員今天嚴詞批評拜登政府從阿富汗撤軍。他們炮轟混亂的撤退過程很可恥，並導致一些美國人被迫滯留當地「任由恐怖分子擺布」。

共和黨發動圍攻前不久，美國軍官剛宣布最後一批撤離班機已在夜色中離開喀布爾（Kabul）機場，結束這場歷時長達20年的任務暨美國史上最長戰爭，把阿富汗交給強硬派伊斯蘭組織塔利班（Taliban）統治。

美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在推特（Twitter）開轟：「拜登（Joe Biden）總統準備把美國人留在阿富汗，任由恐怖分子擺布。」

美國官員曾說，撤僑班機一共把12萬3000多人帶離喀布爾，當中有許多人是為了逃離塔利班掌控的阿富汗人。

美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）指出，被撤離者包括6000名美國人，占阿富汗境內美國人的「絕大多數」。但他表示：「我們並未帶走我們想撤走的所有人。」

佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）說，美國在拜登指示下，讓數百名自家公民「受困」。

他說：「我們不能無止盡打仗，但拜登犯錯的程度與後果驚人。」

眾議員哈德遜（Richard Hudson）表示：「拜登總統讓美國人民蒙受巨大恥辱。」

眾議員瓦爾茲（Michael Waltz）曾是派駐阿富汗的特種部隊成員，他的批評特別犀利。

瓦爾茲在黨內一場討論美軍撤離阿富汗的圓桌會議中說：「這個區域四處流傳聖戰已勝、民主已敗的說法。可恥。這將使美國更不安全，會讓更多必須回去處理亂局的美軍死亡。」

美國共和黨全國委員會（RNC）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）發布聲明說：「拜登丟下美國人。他決定引發這場災難、拋棄美國人和我國利益。這證實我們都已知道的事━拜登沒有能力作為統帥，而且美國與全世界都因為他變得更不安全。」

目前尚不清楚阿富汗境內還有多少美國人。一名美國高官今天在美方宣布結束撤軍前提到，希望離開但仍留在阿富汗的美國人不到250人。

© 2021 AFP