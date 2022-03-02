他遠離阿富汗落腳烏克蘭 1年後卻再踏上逃亡路

（法新社波蘭米迪卡1日電） 拉馬尼（Ajmal Rahmani）一年前逃離阿富汗，原以為能在烏克蘭落地生根、安家立業，沒想到卻碰上俄羅斯入侵烏克蘭的世紀之戰。

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拉馬尼和家人本周再度展開逃亡，這回是在俄羅斯炮彈轟炸下逃亡波蘭。

拉馬尼跨越邊境進入波蘭不久向法新社表示：「我逃離一場戰爭，來到另一個國家，而另一場戰爭卻又展開，非常倒楣。」

拉馬尼說話時，身旁7歲女兒瑪娃（Marwa）手上抓着一隻淺棕色的柔軟狗玩偶。

由於烏克蘭一側邊境堵塞，拉馬尼和女兒、妻子米娜（Mina）及11歲兒子歐瑪（Omar）一家人在跨越邊境的最後30公里路是以步行方式徒步走完。

拉馬尼一家抵達波蘭這一側的城市米迪卡（Medyka）後，和其他難民一起等待搭乘要載他們前往鄰近城市普瑟米斯（Przemysl）的巴士。

烏俄衝突爆發以來，已有數十萬人逃往鄰國，主要逃亡波蘭、匈牙利和羅馬尼亞。

雖然難民多為烏克蘭人，不過其中也不乏來自阿富汗、剛果民主共和國、印度和尼泊爾等更遠地區的學生和移工。

現年40多歲的拉馬尼表示，他在阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場為北大西洋公約組織（NATO）工作了18年。

他早在美軍去年大舉撤離阿富汗的4個月前就決定離開，因為他接獲威脅，嚇得不敢送孩子上學。

拉馬尼表示，在那之前，「我在阿富汗有着不錯的生活，有私人住宅、私人轎車，薪水優渥」。

他說：「我賣掉我的車、我的房子，和我的一切。我失去了一切。」不過他說，「沒有什麼比我的摯愛和我的家庭生活更好的了」。

拉馬尼說，他當時難以取得簽證離開阿富汗，因而決定前往烏克蘭，因為這是唯一會接納他的國家。

他們在黑海港口城市敖德薩（Odessa）安家定居。

然而俄羅斯日前對烏克蘭展開入侵行動，拉馬尼一家不得不再度拋下一切，跋涉1110公里來到邊境。

波蘭當局表示，2月24日這天迄今已有近21萬3000人從烏克蘭跨越邊境進入波蘭。

移民慈善機構「救世基金會」（Ocalenie Foundation）律師皮耶查克（Tomasz Pietrzak）說，拉馬尼一家和其他人一樣沒有波蘭簽證，現在有15天時間可以登記註冊。

不過鑒於人數龐大，這些人恐怕無法在時間內完成手續。

皮耶查克說：「波蘭將得迅速針對這個問題修法。」

拉馬尼表示，他對未來感到憂心茫然，但也因為收到來自志工和官員的熱烈歡迎而備受鼓勵。這些志工和官員在邊境波蘭一側協助源源不絕湧入的難民。

他說：「他們給了我能量。」

© 2022 AFP