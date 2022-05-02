代表團僱員被關8個月 歐盟要求中國適當答覆

（法新社北京1日電） 歐洲聯盟駐北京代表團一名當地僱員被捕關押已8個月之久，歐盟要求中國當局對此事作出「適當答覆」。

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歐盟在一份透過電子郵件發布的聲明中證實，歐盟駐中國代表團這名工作人員於2021年9月遭警方拘留。

歐盟發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示：「儘管我們向中國當局提出多次要求，但截至目前，我們既未被告知他受到指控，也未被告知他所犯具體罪行。」

馬斯拉里說：「我們將繼續詢問，直到獲得適當答覆。」她補充道，歐盟「關心他的安危」。

法國「世界報」（Le Monde）最初報導，歐盟代表處一位名叫安東（An Dong）的資訊科技（IT）部門僱員因涉嫌「尋釁滋事」被捕，這項模糊指控通常用於壓制反對意見，最高可判處5年監禁。

報導稱，歐盟已向中國當局發出3份書面公報，要求進一步了解他被指控的罪行，並允許他與自己選擇的律師接觸。

據報導，這名中國公民被關押在距北京數千公里的四川省。本案是西方外交代表機構僱員在中國被捕的罕見案例。

英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑（Simon Cheng）於2019年進入中國大陸出差，遭到拘留15天。他宣稱關押期間，他遭到中國警方酷刑。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）因間諜罪在中國被關入監獄近3年，中方顯然是為報復加國逮捕起訴華為高層主管孟晚舟。

康明凱於2021年9月與另一名大約同一時間被捕的加拿大人一起獲釋。

自疫情以來，中歐關係惡化，雙方就各種權利議題互相制裁。立陶宛允許台灣開設代表處後不久，中國對立陶宛展開非正式貿易禁運，歐盟指責北京是在進行經濟脅迫。

最近，歐盟警告中國不要向俄羅斯提供軍事或財務支援，因俄國對烏克蘭發動血腥侵略。

© 2022 AFP