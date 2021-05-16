以巴戰事火熱 歐盟外長18日召開緊急會議

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（法新社布魯塞爾16日電） 歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾今天宣布，歐盟各國外長18日將就以色列和巴勒斯坦軍事衝突升溫召開緊急會議。

以色列和加薩地區巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的衝突進入第7天。這場2014年以來雙方最嚴重戰事，由耶路撒冷出現的動亂所引發，截至目前已在人口稠密而遭包圍的巴勒斯坦加薩地區造成174人死亡，以色列則有10人喪生。 波瑞爾（Josep Borrell）今天則在推特發文表示：「鑒於以色列和巴勒斯坦衝突持續升溫，且平民死傷人數令人無法接受，我召集歐盟各國外長18日召開特別視訊會議。」

歐盟27國常常難以就以巴衝突達成一致立場。其中德國、奧地利和斯洛維尼亞等國堅定支持以色列有權自我防衛，其他成員國則要求以國展現更多克制。

波瑞爾在推文中說：「我們將協調及討論歐盟如何為結束當前暴力盡最大貢獻。」

歐盟外交事務當局昨天已發布聲明表示，波瑞爾持續從事「密集」外交努力，包括和以巴雙方領袖及周邊國家高層外交人士進行對話，以嘗試協助讓衝突降溫。

聲明還說：「在目前情況下，歐盟的首要事項和釋出的訊息仍然清楚，那就是暴力必須現在就終止。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP