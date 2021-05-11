以巴暴力衝突升溫 聯合國呼籲克制

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（法新社日內瓦11日電） 聯合國人權事務高級專員公署今天表示，對於巴勒斯坦佔領區、東耶路撒冷和以色列境內的暴力衝突日益升溫，他們「深表關切」。

聯合國人權事務高級專員公署發言人柯維爾（Rupert Colville）表示：「我們譴責所有暴力和一切煽動暴力的行徑，還有種族對立及挑釁。」

他還說，以色列安全部隊必須允許言論、結社和集會的自由。

柯維爾指出，「不應該動用武力對付那些和平行使權利的民眾」，並說如有必要使用武力，必須完全符合國際人權標準。

他提到，聯合國人權事務高級專員公署尤其關切，以巴暴力衝突對孩童造成的影響，「務必釋放被拘禁的兒童」、「務必緩和局勢」。

巴勒斯坦穆斯林與以色列安全部隊近日在耶路撒冷艾格撒（Al-Aqsa）清真寺發生衝突，造成數以百計巴勒斯坦人受傷，這場動亂引發的暴力情勢正不斷激化。

伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）和其他武裝團體已在以色列封鎖的加薩走廊（Gaza strip）朝以色列發射多枚火箭，包括耶路撒冷地區，以色列也空襲加薩地區作為報復，且造成多人傷亡。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

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