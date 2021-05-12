以巴激烈衝突 川普怪罪拜登軟弱不挺以色列

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（法新社華盛頓11日電） 耶路撒冷近日爆發巴勒斯坦人與以色列警方之間的衝突，加薩地區也發生交火，多人喪命。美國前總統川普今天展現力挺以色列的立場，指責現任總統拜登「軟弱」、不支持以色列。

川普在聲明中表示：「這個世界在拜登掌權之下變得愈來愈暴力、愈來愈不穩定，因為拜登軟弱、不支持以色列，導致我們的盟國遭受新的攻擊。」

川普誇耀他在位時的政府是「和平任期」，他說，以色列的對手知道，他當美國總統時，「以色列若遭攻擊，（美國）很快就會報復」。

他表示：「美國必須永遠與以色列站在一起，並明確表達要巴勒斯坦人終止暴力、恐怖和火箭攻擊，明示美國會永遠強力支持以色列捍衛自己的權利。」

以色列與加薩地區的伊斯蘭運動組織哈瑪斯（Hamas）今天交火，在以色列封鎖的加薩走廊造成至少28名巴勒斯坦人死亡，以方也有3人喪生。

此前，巴勒斯坦抗議群眾和以色列警方連續數夜在東耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）一帶衝突，昨晚局勢惡化，伊斯蘭運動分子從加薩地區發動火箭攻擊，以色列也回以空襲。

拜登政府今天呼籲以巴雙方冷靜克制，避免平民無故喪命。但美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）對媒體表示：「以色列確有自衛的權利。」

© 2021 AFP