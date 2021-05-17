以巴緊張 美國務卿與卡達埃及沙國外長通電話因應

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（法新社華盛頓16日電） 美國國務院今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）已經透過電話，和卡達、埃及與沙烏地阿拉伯的外交部長討論以巴暴力衝突。

國務院表示，「有鑒於平民性命損失的悲劇」，布林肯與卡達外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）討論「讓以色列、西岸和加薩重拾平靜的行動」。

卡達外交部在聲明中表示，兩位官員討論了「最近以色列針對艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）敬拜者以及加薩走廊（Gaza Strip）的攻擊行動」。卡達外交部並表示，穆罕默德強調「國際社會必須儘速行動，阻止以色列針對加薩平民與艾格撒清真寺的攻擊重演」。

美國國務院另一份聲明說，布林肯另在與埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）的通話中，「重申他請各方降低緊張情勢、讓這場暴力停止的呼籲。這場暴力奪走了以色列和巴勒斯坦平民的性命，包括孩童在內」。

沙國國家通訊社沙烏地新聞社（SPA）今天則報導，布林肯也和沙國外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）通電話，討論「巴勒斯坦與這個區域」的最新情勢。

美國國務院表示，兩人討論了「目前持續在做的行動，以化解以色列和西岸與加薩的緊張情勢，讓目前的暴力結束」。

© 2021 AFP