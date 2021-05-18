以巴衝突愈演愈烈 美軍最高將領：衝突擴大對誰都沒好處

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（法新社布魯塞爾17日電） 美國參謀首長聯席會議主席密利警告，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間衝突引發的動蕩恐蔓延至加薩（Gaza）以外地區。他指出，「繼續戰鬥對誰都沒好處」。

密利（Mark Milley）飛往布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）會議時，對記者發表上述談話。他附和總統拜登，敦促交戰雙方讓衝突降溫。拜登曾說他支持以巴停火。

密利回應有關伊朗可能支持哈瑪斯的問題時表示：「衝突導致大量人員傷亡，我認為，這種程度的暴力引發的動蕩正擴大到加薩以外地區。」

地方當局表示，自以色列與加薩地區的巴勒斯坦武裝團體上周爆發衝突以來，已有200多名巴勒斯坦人喪命，其中包括61名兒童。以色列方面則有10人死於火箭襲擊。

儘管美國總統拜登在與以色列總理的通話中表示支持以巴停戰，華府今天第3度否決一項呼籲停止暴力的聯合國決議草案。

密利告訴記者：「沒有人否定以色列自我捍衛的權利。」

「話雖如此，暴力的程度已經到了繼續衝突對誰都沒好處的局面…平民喪生，兒童丟了性命。」

密利說：「我的評估是，倘若繼續衝突，恐面臨更大範圍的動蕩，也可能引發一連串負面後果。」

他說：「我認為，目前對有關各方而言，緩解緊張局勢是明智之舉。」他還說，「任何軍事目的都要兼顧後果。」

以色列軍方說，密利發表上述談話後不久，6枚炮彈便從黎巴嫩射向以色列北部，但沒有越過邊界。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早說，美國正「致力」終止以色列和巴勒斯坦武裝分子之間的暴力衝突。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP