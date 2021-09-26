「以火攻火」成效佳 加州運用古早智慧抗林火

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（法新社洛杉磯25日電） 美國加州這個月和森林大火搏鬥成效頗佳，似乎讓大家學會了重要一課：你可以「以火攻火」。

人類造成的氣候變遷讓美國西部一天比一天炎熱、乾燥，對毀滅性野火也越來越無招架之力，今年這地區有超大片森林毀於祝融。

巨大的紅杉，包括加州紅杉國家公園（Sequoia National Park）「巨杉森林」（Giant Forest）中約84公尺高的「薛曼將軍樹」（General Sherman Tree），也有可能成為火下亡魂。

幸好拜數十年來的「策略燒除」（Prescribed burn）之賜，野火最近慢慢逼近「巨杉森林」時，消防隊員得以擊退火勢。

南加州大學（University of Southern California）研究員米勒（Rebecca Miller）表示：「聽來有點奇怪，但加州已有大約1個世紀不夠火了。」

「聯邦和州層級20世紀大半時間實施一些政策，因為當時有個錯誤想法，認為火對環境不好。」

火是森林生命自然循環的一部分，可清除過多的植被、消滅害蟲、騰出新生命成長空間。

荒野中的大火，最終會自行燃燒殆盡。

但隨着人類棲息地更侵入原為荒野的土地，原先對這些火的容忍空間隨之消失，消防隊員接收到的指示都是，一有野火竄出，就要儘快撲滅。

但現在越來越多人認知到，滅火護林政策事實上會讓森林野火更惡化，因為這會帶給火更多燃料，讓火舌更熱、更快速，也更具破壞性。

非但不能一見野火就撲滅，相反地，還應該助長小型山火燃燒。

而根據對抗加州KNP複合野火（KNP Complex fire）的消防人員發言人賈瑞特（Mark Garrett）說法，這就是他們保護「巨衫森林」的關鍵作法。

「巨衫森林」的紅杉有些已有3000年歷史，挺過無數次大火活了下來，厚厚的樹皮幫它們抵擋火舌，它們的球果甚至還需要小型山火的熱氣才能迸開，讓種子迸出。

但就連這種高聳的紅杉也無法抵擋肆虐加州乾涸林地的森林大火，其中約1萬棵、多達全球總數14%的紅杉毀於去年的野火，因此當KNP開始燒進紅杉國家公園後，不少人相當緊張。

賈瑞特表示，這是不受控的野火第一次這麼接近薛曼將軍樹，但多虧了數年來的「控管燒除」（Controlled burn）策略，火勢沒辦法在此逞威。

他告訴法新社，「控管燒除」是「我們現在最好的工具」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP