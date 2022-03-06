以總理親會蒲亭

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（法新社耶路撒冷5日電） 隨着俄羅斯入侵烏克蘭攻勢加劇，以色列總理今天介入擔任調停人的角色，在克里姆林宮和俄國總統蒲亭進行了3小時的會談，會後並致電烏克蘭總統澤倫斯基。 以色列總理班奈特（Naftali Bennett）坐下與蒲亭會談，是俄國2月24日入侵烏克蘭後首位這麼做的外國領袖。先前基輔要求以色列和莫斯科舉行對話。 由於俄國在以色列北方鄰國敘利亞有大批駐軍，班奈特至今小心翼翼處理烏克蘭衝突議題，尋求和俄國維持微妙的安全合作。 班奈特並未和其他西方領袖一樣強烈譴責俄國入侵，而是強調以色列和俄羅斯以及烏克蘭關係都十分牢固。