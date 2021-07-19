以色列修正疫苗政策 不再為癌症患者接種第3劑

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（法新社耶路撒冷18日電） 以色列今天取消最近公布的第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種的部分政策，並表示腫瘤患者實際上應該維持只注射2劑。

以色列12日開始為免疫系統受損的患者施打第3劑輝瑞（Pfizer）／BioNTech疫苗，包括曾接受心臟、肺及腎臟移植的民眾及部分癌症患者。

但以色列衛生部今天表示，在檢視過腫瘤科病房提供數以百計患者的數據後，「現階段建議不為癌症患者接種（第3劑）疫苗」。

衛生部在對注射疫苗的醫療基金和醫院發出的「澄清」中表示：「近9成接受化療的患者在接種兩劑疫苗後都發展出抗體，且在接種數月後，抗體仍維持高水平。此外，接種疫苗恐有副作用…可能會影響腫瘤治療。」

美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech曾表示，他們將要求美國及歐洲當局允許提供其所生產的第3劑疫苗，但歐洲監管單位表示，目前對於接種第3劑疫苗是否必要，仍言之過早。

世界衛生組織（WHO）也已表達關切，認為追加接種第3劑疫苗，恐怕會犧牲掉民眾尚未接種前2劑疫苗的國家。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP