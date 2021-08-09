以色列全國設病毒快篩站 竭力避免再祭封鎖令

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷8日電） 以色列試圖避免再次實施防疫封鎖，緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」說，全國各地今天設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩站，通過者可獲衛生部24小時有效健康通行證。

「紅色大衛之星」（Magen David Adom, MDA）聲明說，在衛生部要求下，他們今天在全國各地開設120個檢測病毒快篩站。

快篩中心是針對一些未施打疫苗或染疫康復並需要健康通行證的人而設，快篩檢測在15分鐘內就會有結果。

以色列自今天上午起，未注射疫苗的民眾須出示24 小時內COVID-19檢測呈陰性反應證明；而自本月20日起，12歲以下孩童也要有健康通行證。

過去一周，以色列通報平均單日新增3000多例確診，為4月以來最高峰。

以色列先前疫苗接種進度領先全球，促使單日新增確診病例由1萬例降至100例以下，如今回到感染人數攀升情況。

在新設快篩站的檢測費用為16美元（約新台幣449元），通過者將取得衛生部24小時有效的健康通行證。

衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）在聲明中表示樂見這項快篩服務，並說「封鎖令是防疫最後訴諸手段，我們將竭力避免」。

法新社報導，過去24小時，以色列通報新增2886例確診COVID-19。因染疫住院的602人當中，348人罹患重症。

以色列累計近90萬例確診，其中6500多人病亡。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP