以色列再空襲敘利亞 未釀傷亡

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（法新社大馬士革24日電） 國營媒體敘利亞新聞社（SANA）報導，以色列今晚對敘利亞首都大馬士革附近發動空襲，但未造成任何傷亡。以色列戰機上周也攻擊了敘利亞境內的伊朗軍事目標。

敘利亞新聞社引述一名敘利亞軍方消息人士的說法報導：「今晚23時50分，敵方猶太復國主義者（Zionist）從佔領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）方向，朝向大馬士革南部發動空襲。」

這名消息人士說，這波攻擊並未造成傷亡。

敘利亞新聞社稍早報導，大馬士革省的亞巴爾馬尼亞（Jabal al-Manea）地區發生一起以色列「攻擊行動」。

報導還提到，另一起攻擊行動發生在南部的奎乃蒂拉省（Quneitra）瑞納村（Rwihinah）附近，靠近以色列佔領的戈蘭高地。

自從敘利亞內戰於2011年爆發以來，以色列對敘利亞發動數百起空襲及飛彈攻擊，鎖定敘利亞境內的伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）部隊、以及敘利亞政府軍。

以色列戰機上周攻擊敘利亞境內的伊朗軍事目標，以國軍方稱之為報復行動，因為以色列方面稍早在戈蘭高地一座基地附近發現爆炸裝置。

根據敘利亞新聞社消息，上周的攻擊造成3名敘利亞軍人喪命；位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，另外還有7名外籍戰士死亡。

© 2020 AFP