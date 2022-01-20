以色列向德國採購3艘潛艦 交易金額940億元

（法新社耶路撒冷20日電） 以色列今天宣布和德國達成一項協議，將向德國工業巨擘蒂森克虜伯集團（Thyssenkrupp）採購3艘潛艦，金額達30億歐元（約新台幣940億元）。

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以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）在聲明稿中說：「新潛艦將提升以色列海軍的戰力，有助於以色列區域安全優勢。」

分析家表示，以色列和德國這次交易的協商，因為以色列上次採購德國潛艦一起疑似弊案而延宕。

這次的交易包括了三艘「旗魚號」（Dakar），首艘將在9年內運交以色列海軍。

這次的交易還包括在以色列建造訓練模擬艦，以及備用零件供應。

以色列國防部表示，德國政府將透過特別補助，提供這起交易的部份資金，和兩國2017年簽訂的一項協議一致。

此外，和德國經濟科技部簽訂的一項8.5億歐元協議，將投資以色列的工業，其中包括國防企業。

以色列2012年蒂森克虜伯集團潛艦採購案被控爆發大規模賄賂案，涉及多名高階軍官，與前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的親信。

去年，尼坦雅胡的幕僚長和多名其他高級官員，因本案遭到起訴。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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