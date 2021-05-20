以色列和哈瑪斯激烈交戰 國際社會外交斡旋停火

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（法新社加薩市20日電） 以色列和加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的致命暴力衝突歷時10天，在加薩走廊再度遭空襲之際，各國外交官今天加大斡旋努力，致力實現停火。

以色列軍方昨晚轟炸加薩走廊後，灰色濃煙瀰漫加薩上空，許多家庭籠罩在恐懼中，在此同時以色列軍方表示，哈瑪斯朝以色列發射約70枚火箭，居民紛紛逃到避難處所避難。

美國總統拜登要求「大幅緩和緊張」，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則誓言，為了讓以色列人民「恢復平靜和安全」會繼續軍事行動，直到軍方達到他們的目標。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天在特拉維夫表示，德國與以色列站在一起，但也呼籲以色列和哈瑪斯停止交戰。

馬斯說：「以色列有權自衛，反制大規模且無法容忍的攻擊。」以色列警方和巴勒斯坦人在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發暴力衝突後，緊張局勢升溫，哈瑪斯於10日首度朝以色列發射火箭。

「受害人數每天都在增加，讓我們極為憂心，這就是我們支持國際社會致力實現停火的原因，也相信為了人民的利益，需要儘快終結暴力。」

馬斯也預定在約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面，但沒有與哈瑪斯會晤計畫。歐盟認定哈瑪斯為恐怖組織。

© 2021 AFP