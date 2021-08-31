以色列單日COVID確診創新高 重開學前Delta病例激增

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（法新社耶路撒冷31日電） 以色列今天通報新增近1萬1000起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染病例，創單日確診新高，在學校準備重啟之際，高傳染力Delta變異株導致病例激增。

法新社報導，以色列今天通報創新高的1萬947起確診病例，高於1月18日創下的1萬118例單日紀錄，但仍繼續推動在明天全面開學的計畫，同時設法提高疫苗接種率。

以色列總理班奈特（ Naftali Bennett）批評前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）實行的一系列封鎖。班奈特堅稱，可藉由疫苗接種及戴口罩等保護性措施，控制激增病例。

班奈特政府已鼓勵所有12歲以上居民施打輝瑞／BNT（Pfizer/BioNtech）第3劑疫苗。以色列930萬居民中，約60%已接種兩劑疫苗，包括80%的成人。

去年12月，以色列成為首個推出全國疫苗接種計畫的國家之一，曾一度使每日確診降至零星病例，得以在今年6月解除幾乎所有防疫限制。

但自此之後，當局重新實施若干防疫措施，包括在室內戴口罩、集會限制及進入部分場所時需出示疫苗接種證明。

班奈特表示，疫苗追加劑接種計畫的推動正展現成效，尤其是在抑制住院人數增加方面。

© 2021 AFP