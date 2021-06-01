以色列國圖不藏私 卡夫卡書簡、手稿公開上網

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（法新社耶路撒冷1日電） 以色列國家圖書館（Israel National Library）歷經多年法律纏訟後，取得捷克猶太裔作家卡夫卡一批未曾公開的信件、手稿與圖畫，現在只要登上網站，就能看到這批文件。

計畫執行人李特（Stefan Litte）告訴法新社，這批典藏資料包括約120幅圖畫，以及超過200封寫給友人布羅德（Max Brod）的信件，現在全都開放閱覽。

卡夫卡（Franz Kafka）生前被結核病折磨期間，曾要求布羅德毀了他的作品，多虧布羅德決定打破約定，這批文件才能傳世。

卡夫卡1924年辭世後，布羅德決定留下手邊文稿，1939年還帶着它們，從當時納粹（Nazi）佔領的捷克斯洛伐克逃到特拉維夫（Tel Aviv）。

生於布拉格（Prague），同為猶太裔的布羅德出版了卡夫卡許多作品。他扮演關鍵角色，確立卡夫卡作為20世紀文豪的地位。「審判」（The Trial）、「變形記」（The Metamorphosis）都是卡夫卡的着作。

1968年布羅德死後，一場跨國法律戲碼糾纏了權利持有人和學界多年，有人甚至形容這是一場「卡夫卡式的」法律肥皂劇。

在歷經數年的法律程序和搜尋後，第5批、同時也是最後一批珍藏，終於在蘇黎世（Zurich）瑞銀集團（UBS）總部的庫房被找到，並在瑞士法院判決後釋出。

這批文件布羅德多半都已公開過，但對於耶路撒冷（Jerusalem）檔案保管人來說，裡頭藏着兩樣驚喜。

李特表示：「我們發現沒公開過的畫，沒簽名也沒加註日期，但被布羅德收藏起來。」其中包括描繪卡夫卡母親的畫與自畫像。

李特還說：「我們打開這批文件時的大驚喜，就是發現他的藍色筆記本，卡夫卡在裡面以希伯來文書寫，還簽上他的常見簽名『K」』。」

但對李特來說，是有一項缺憾：這批來自瑞士的「寶藏」內含卡夫卡手寫的德文文件，可惜全都公開過了。

© 2021 AFP