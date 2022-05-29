以色列國旗遊行將登場 耶路撒冷高度警戒

（法新社耶路撒冷29日電） 以色列民眾預定今天下午在耶路撒冷（Jerusalem）舉行一場爭議性的「國旗遊行」，巴勒斯坦派系警告此舉恐推升緊張局勢。

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法新社報導，以色列欲在「耶路撒冷日」舉行「國旗遊行」，恐加劇以色列人和巴勒斯坦人之間數周來的緊張局勢。耶路撒冷日為紀念以色列1967年六日戰爭中佔領東耶路撒冷後的城市統一。

今天的遊行活動預定下午4時開始，警方提前部署了約3000名警力。

去年耶路撒冷日發生11天的衝突，巴勒斯坦人組織哈瑪斯（Hamas）向以色列發射火箭，以色列也發動多次襲擊作回應；那場衝突奪走了260名巴勒斯坦人性命，包括66名孩童；而以色列則有14人喪生，包括1名孩童。

統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭運動組織「哈瑪斯」上周警告以色列，遊行不要通過艾格撒清真寺（Al-Aqsa），並說將「盡一切可能」來對抗。

以色列遊行人士預料會經過大馬士革門（Damascus Gate）再進入舊城（Old City），接着往西牆（Western Wall）前進。大馬士革門為巴勒斯坦人大量使用。

不過，遊行者在進入衝突引爆點艾格撒清真寺複合式建築的申請，尚未獲得以色列當局的批准。

遊行路線從未涵蓋過艾格撒清真寺。

艾格撒清真寺是伊斯蘭第三大聖寺，也是猶太人最神聖的地點，稱為聖殿山（Temple Mount），長久慣例下，猶太人可以進入清真寺複合建築，但不可以在那裡祈禱。

遊行前夕，哈瑪斯呼籲巴勒斯坦人齊聚艾格撒清真寺，「要阻攔佔領者的猶太化計畫」。

哈瑪斯政治局成員哈馬德（Ghazi Hamad）告訴法新社說，「我們將毫不猶豫的使用各種手段，力阻我們聖寺被入侵；而以色列也將付出慘痛代價。」（譯者：紀錦玲）

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