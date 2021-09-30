以色列外長訪巴林 為使館揭幕

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（法新社巴林首都麥納瑪30日電） 以色列一年前在美國斡旋下與巴林關係正常化後，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）今天展開訪問巴林行程，為以色列大使館揭幕。

拉皮德今天抵達巴林首都麥納瑪（Manama）機場後的一個多鐘頭，一架海灣航空公司（Gulf Air）A320客機便從巴林啟程飛往以色列，這是兩國間的商業航班首航。

飛機隨後降落在特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。機組人員在客機駕駛座艙窗邊，揮舞着巴林和以色列國旗。

這架班機以及以色列首度對巴林進行雙邊部長級訪問，象徵區內關係融冰。去年阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、蘇丹也簽署了「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），同意與以色列建立關係。

拉皮德今天推文說：「我們正式啟用以色列駐巴林大使館。我們並同意巴林駐以色列使館將於年底前啟用。」

拉皮德也與巴林元首哈麥德（Hamad bin Isa Al Khalifa）見面。以色列媒體表示，這是第一次有波斯灣國家的君主與以色列官員公開會面。

另外，拉皮德還見了巴林王儲薩爾曼（Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa）和外長札亞尼（Abdullatif al-Zayani）。

© 2021 AFP