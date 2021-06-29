以色列外長訪阿聯 為波灣首座駐外使館剪綵

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（法新社阿布達比29日電） 以色列外交部長拉皮德今天到訪去年建交的阿拉伯聯合大公國，為以色列在波斯灣地區的第一座大使館揭幕，並藉機呼籲其他鄰國與以色列對話。

拉皮德（Yair Lapid）發推文表示：「與阿聯文化與青年部長為以色列駐阿布達比大使館揭幕。」他並附上與文化部長卡比（Noura al-Kaabi）剪綵的照片，綵帶顏色為象徵以色列國旗的藍白色。

過去雖曾有以色列部長訪問過阿聯，但最近走馬上任的拉皮德是迄今位階最高，也是第一個與官方代表團出訪阿聯的以色列人。

拉皮德在揭幕儀式上說：「以色列希望與所有鄰國保持和平，我們不會離開，中東是我們的家，我們在這裡紮根。我們呼籲區域內所有國家承認這項事實，來跟我們對話。」

在美國斡旋下，以色列與阿聯去年8月宣布達成關係正常化協議，兩國之後簽署了一系列關於旅遊、航空、金融服務等領域的協議。

拉皮德此行也將為杜拜領事館揭幕。

這趟訪問與兩國關係正常化時隔將近一年。此前以色列官員曾規畫一系列訪問，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和外交爭執等理由而取消。

© 2021 AFP