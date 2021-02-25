以色列大型實測顯示 輝瑞疫苗保護力高達94%

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（法新社華盛頓24日電） 以色列一項針對120萬人進行的研究顯示，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗保護效力高達94%。

這是首度經過同儕審查的真實世界研究，證實大規模免疫接種計畫可望遏止大流行。

這份刊登在「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）的研究也證明輝瑞疫苗對病毒感染有很強的保護作用，這是阻止病毒繼續傳播的關鍵因素。

德州農工大學（Texas A&M University）病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）說：「疫苗在真實世界中發揮良好作用的事實…確實表明了若世界各國都願意接種，我們現在就有辦法永遠終止COVID-19疫情。」

這項研究是在2020年12月20日至2021年2月1日之間進行，當時在英國首度發現的新變異病毒正肆虐以色列，這使得疫苗發揮的作用令人印象更加深刻。

在這項120萬人參與的研究中，研究人員將受試者平均分成接種疫苗和未接種疫苗兩組。

每一位接種疫苗者的年齡、性別、地理位置、醫療紀錄和其他特徵都與未接種的「對照組」相匹配。

舉例來說，來自特定社區、患有特定合並症和具流感疫苗接種史的老年極端正統派猶太男性，將與另一個符合這些精確特徵的人相互對照。

研究人員在施打第一劑後的第14至20天記錄了結果，並於施打第2劑後的第7天或更長時間再次記錄結果。

在施打第一劑後的第14至20天之間，疫苗保護效力為57%，而施打第2劑後的第7天則上升至94%，非常接近第3期臨床試驗中達到的95%。

根據研究，施打第2劑疫苗者的住院和死亡率似乎較低；研究還發現，與未接種疫苗者相比，施打第2劑者受到任何形式感染的風險大減92%。

儘管這項發現激勵人心，但研究人員和外部專家都表示，相關研究還需更多確鑿證據來佐證。

© 2021 AFP