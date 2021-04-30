以色列宗教活動爆重大踩踏事故 傳38死逾百人傷

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（法新社耶路撒冷30日電） 以色列今天舉行猶太篝火節活動時發生事故，擁擠人群相互踩踏，造成數十人死亡、逾百人受傷，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱這起事故為「重大災難」。

媒體最初報導，在加利利（Galilee）莫蘭山（Mount Meron）一座體育場舉辦的篝火節（Lag B'Omer）活動，部分座位區突然倒塌。官員後來表示，人群在驚慌踩踏中，因窒息或彼此踐踏而造成嚴重傷亡。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，有103人受傷，其中數十人有生命危險；第12頻道電視台（Channel 12 TV）報導有38人死亡。警方封閉事故現場，並下令參與活動者搭公車疏散。

尼坦雅胡在推特發文，稱這起事故為「重大災難」，還表示：「我們所有人都為這起事故死傷者祈福。」

數以萬計的極端正統猶太人（ultra-Orthodox Jews）聚集在猶太教拉比（Rabbi）約海（Shimon bar Yochai）墓前，為這位西元2世紀的智者舉行每年一度的紀念活動，包括整晚禱告和跳舞。

一般認為，自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）於1年多前爆發以來，這項活動是以色列或這個區域最大型的聚集活動之一。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP