以色列封鎖加上環境危機 加薩走廊漁民謀生不易

廣告 繼續瀏覽後續

納哈爾（Mohammed al-Nahal）說：「如果我們捕獲200公斤的沙丁魚，那就太好了，但我們也可能空手而歸。」

加薩走廊（Gaza）這一「飛地」的高燃料價格，影響捕撈成本，使漁民只得在近海作業。

空氣中溢滿着柴油味和沙丁魚惡臭之際，帶領着5艘船的納哈爾說：「我們航行得愈遠，支付的燃料費用就越高，漁獲量並無保證。」

加薩走廊被以色列、埃及和大海環繞，自2007年起為武裝組織哈瑪斯（Hamas）控制，對巴勒斯坦人而言，開闊的海洋看似自由，實則不然。

以色列海軍完全掌控了加薩40公里長海岸線附近的水域，常根據安全情況限制或擴大捕魚區範圍。

以色列與哈瑪斯於5月發生11天的衝突後，該區域迎來幾個月的安寧，可捕魚區上月擴大到15海里，這已是以色列封鎖下的最大值，且包含魚類資源豐富的深水區。

不過，納哈爾的船員並未航行到那麼遠，6海里是他們的作業界線，適合捕撈沙丁魚，但因離岸太近，難以捕到鮪魚等價值更高的魚種。

納哈爾說：「我們漁民沒有合適的引擎能開到15海里的距離。目前，我們不能把現代引擎帶進加薩。」

以色列巡邏艦過去在履行進入限制措施時，會開火破壞魚網；有些巴勒斯坦漁民對出海至過遠地區，感到害怕。

謀生需要足智多謀，納哈爾重新利用汽車發動機為船隻提供動力和強光照，強光可在夜間水域吸引沙丁魚。

以色列封鎖中的進口限制使漁民無法使用聲納等關鍵設備。以國基於「雙重用途」理由，限制此類物品，稱它們可助哈瑪斯生產武器，走私者也可能使用強力引擎。

以色列表示，哈瑪斯接管以來從加薩發射了數以千計的火箭，為保護被當成目標的以國平民，封鎖有其必要性。

加薩走廊約200萬巴勒斯坦人有近半失業，從海中捕獲的魚是他們重要蛋白質來源。

這一地區的漁業除受以色列封鎖限制，以及過度捕撈外，也面臨多重挑戰。

根據世界銀行（World Bank）2020年一份報告，這些挑戰包括處理不當的污水從擁擠城市流入大海，「影響整個海洋環境和公共健康」。

© 2021 AFP