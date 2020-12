以色列射飛彈攻擊敘利亞 至少6士兵死亡

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社貝魯特25日電) 敘利亞人權瞭望台組織(Syrian Observatory for Human Right)今天表示,以色列發射飛彈攻擊敘利亞,造成至少6名伊朗支持的民兵組織士兵死亡。

敘利亞人權瞭望台組織表示,死者皆為與總統阿塞德(Bashar al-Assad)的部隊並肩作戰的外籍準軍事組織成員。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼(Rami Abdul Rahman)表示,從黎巴嫩領空發射的一連串飛彈攻擊敘利亞西部哈瑪省(Hama)馬西亞夫區(Masyaf),這裡是伊朗支持的民兵組織所在基地。

總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織指出,其中一枚飛彈也鎖定研發與儲備面對面飛彈的國營研究中心。據信有伊朗專家在研究中心內工作。

針對外國媒體的報導,以色列軍方表示不予置評。

敘利亞人權瞭望台組織說,位於馬西亞夫的研究中心近年來多次遭以色列攻擊。

根據美國,該研究中心研發沙林毒氣。但此說法遭敘利亞政府否認,且表示自2013年加入禁止化學武器組織(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons,OPCW)後,就已摧毀所有化學武器。

同時,敘利亞國家通訊社(SANA)報導,敘利亞防空部隊成功攔截以色列向馬西亞夫發射的多枚飛彈。

以色列在耶誕節展開空襲,遭到鄰國黎巴嫩許多民眾透過社交媒體予以譴責。

© 2020 AFP