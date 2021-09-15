以色列專家：追加第3劑疫苗可有效防重症

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（法新社耶路撒冷15日電） 專家引述近期數據表示，以色列的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例數雖在紀錄新高附近徘徊，但該國追加施打第3劑疫苗的計畫，確實有效降低重症數字。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）6月上任以來，堅持避免再度封城。即使人口930萬的以色列單日新增病例屢屢超過1萬例，班奈特政府仍堅守這項承諾。

以色列已於9月1日開放校園。今天傍晚贖罪日（Yom Kuppur）儀式開始時，猶太會堂也將在若干限制下歡迎信徒進入。贖罪日是希伯來曆最重要的節日。

為了不封城，以色列選擇施行一套複雜的政策方案。家家戶戶為了讓孩子上學或參與其他活動，被迫重複篩檢。

班奈特防疫策略的骨幹，就是替12歲以上所有人施打第3劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech（BNT）疫苗，不顧外界批評追加疫苗沒必要又不公平。

但49歲的班奈特本周仍堅稱自己的作法有效，他告訴內閣：「很多人抱持懷疑態度。但我們的策略將展現功效。」

對此，頂尖公衛專家引述近期數據表達贊同。他們告訴法新社，即使以色列單日病例數居高不下，第3劑疫苗已防止重症案例增加，擋下上月一場醞釀中的危機。

以色列去年12月起開始施打COVID-19疫苗，是全球接種速度最快的國家之一。到6月全面解除防疫限制前，以色列感染數字已降至極少。

然而今年夏天病例數又開始反彈，以色列前衛生部官員、現任魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）成員巴巴斯（Gabi Barbash）說，公衛專家碰上一項關鍵問題：究竟病例驟增是因為打完第2劑輝瑞疫苗5個月後防護力減退，還是因為Delta變異株突破疫苗防護的能力肇禍？

巴巴斯告訴法新社：「第4波疫情爆發時，我們不確定哪一項因素更重要。」

以色列7月底重症案例僅70餘例，到8月中旬已飆升至600例。不過在開始施打第3劑數周後，重症案例增加趨勢已經趨緩，目前不到700例。打過第3劑的群體中也極少有人感染。

巴巴斯說，透過這些因素可以清楚發現，釀成第4波疫情的是免疫力減退，「輝瑞疫苗防護力顯然會在打完5個月後減退，當免疫力減退又碰上（Delta）這類高傳染力病毒，就會是場災難。」

世界衛生組織（WHO）等機構批評施打第3劑疫苗，對於還打不太到首劑疫苗的若干窮國並不公平，巴巴斯承認批評有其道理，但他主張以色列人口不多，不會造成全球疫苗供應壓力。他同時強調，如果以色列不打疫苗，每月可能會有1000人病故。

目前以色列COVID-19病故人數約7400多人。

以色列巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）生科教授暨衛生部疫苗委員會成員柯恩（Cyrille Cohen）也援引60歲以上族群的數據，凸顯第3劑疫苗的效力。

他說：「如果不打疫苗，60歲以上人士演變成重症的可能性約為35倍。如果只打兩劑沒追加，可能性則為8倍左右。」

© 2021 AFP