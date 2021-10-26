以色列展開史上最大規模空軍演習

（法新社以色列歐夫達25日電） 以色列這周展開史上最大規模空軍演習，包括印度與多個西方國家參與，阿拉伯聯合大公國空軍司令將視察演習。

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法新社報導，以色列空軍演習行動負責人拉塞（Amir Lazar）對記者表示，演習目標「並非聚焦伊朗」。但軍官曾表示，伊朗依舊是以色列最大的策略威脅，也是以色列許多軍事計畫的中心。

以色列於2013年在尼格夫沙漠（Negev）舉行演習後，每兩年舉辦一次「藍旗」（Blue Flag）演習。部分初步演習已於上周展開。

今年參與演習的國家還包括法國、美國、德國以及英國，英國軍機在1948年以色列建國以來，首次飛越以國領土上空。

拉塞在南部的歐夫達（Ovda）空軍基地告訴記者，演習將有超過70架戰機參與，包括幻象2000（Mirage 2000）、飆風戰機（Rafale）與F-16，並有約1500人參加，是以色列舉辦的史上最大規模空軍演習。

以色列軍方發表聲明，阿拉伯聯合大公國空軍司令艾拉維（Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi）於今天抵達以色列。

雖然阿聯的軍機並沒有參與演習，但拉塞表示，艾拉維的到訪具有重要意義。

以色列去年與數個阿拉伯國家簽署關係正常化協議，包括阿聯、巴林與摩洛哥，拉塞24日表示，這「開啟諸多機會」，以色列「期待未來能接待阿聯空軍」。

阿聯與以色列有共同仇敵伊朗，被認為是雙方能夠攜手的原因。

© 2021 AFP