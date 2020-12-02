以色列扣住不發逾10億美元代收稅款 交給巴勒斯坦

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（法新社巴勒斯坦雷馬拉2日綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦雙方恢復協調數周後，巴勒斯坦民政部長謝赫今天表示，以色列已將扣住的超過10億美元代收稅款放行，轉帳給巴勒斯坦自治政府。

謝赫（Hussein al-Sheikh）在推特（Twitter）發文指出：「#以色列政府把所有結清的財政款項，轉帳至巴勒斯坦自治政府的帳戶，金額相當於37億6800萬謝克（約新台幣326億元）。」

這位民政部長所指的款項為稅款，包括以色列以巴勒斯坦名義徵收的關稅等。

今年5月，巴勒斯坦方面停止與以色列協調，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）並表示，這是為回應以色列意圖兼並約旦河西岸（West Bank）部分地區。

以色列隨後擱置這項並吞計畫，以換取與阿拉伯聯合大公國關係正常化的協議。協議已在今年8月宣布。

在中止與以色列合作的同時，巴勒斯坦自治政府也停止收到以色列以巴勒斯坦名義徵收的稅款，特別是關稅的轉帳。

本周稍早，一位不具名以色列官員透露，「安全內閣同意把這筆款項轉帳給巴勒斯坦自治政府」，但他沒有具體說明金額。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP