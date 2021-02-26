以色列捐贈疫苗惹議 凍結計畫待司法機關檢視

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（法新社耶路撒冷25日電） 以色列司法部今天表示，當局正檢視總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否有權下令配送國內多餘的新型冠狀病毒疫苗給巴勒斯坦和其他國家，因此已凍結相關計畫。

尼坦雅胡本月23日說，以色列將配送「限量」疫苗給巴勒斯坦當局及幾個盟國，其中有兩國已宣布有意升級駐耶路撒冷的外交館處。

宏都拉斯去年表示，將把駐以色列大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷；消息人士已向法新社證實，宏都拉斯在接受捐贈疫苗的名單上。

捷克規畫於3月在耶路撒冷成立外交館處，23日也表示已收到以色列提供的5000劑美國莫德納公司（Moderna）疫苗。

其他據傳將受贈疫苗的國家還有匈牙利和瓜地馬拉。

司法部今天稍晚表示，由於大眾要求調查此事，「檢察長已在檢視疫苗是於未經授權狀況下被轉移到外國的說法」。

司法部在聲明中表示，以色列國家安全顧問本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）曾就尼坦雅胡贈送疫苗的決定，尋求檢察長的法律意見。

司法部提到，本沙巴特告知檢察長，「已發布命令，凍結任何關於此事的行動」。

尼坦雅胡辦公室一名官員證實本沙巴特在司法部找上門之後，試圖徵詢檢察長的法律意見，這意味着贈送疫苗的程序已被凍結。

這名匿名官員說，這件事是在以色列公民並未損失任何一支疫苗的情況下進行；他還說：「準備要給外國的數量只是象徵性，可替以色列在全球營造良好形象。」

以色列已配送數千劑疫苗到其所佔領的約旦河西岸地區，供巴勒斯坦當局醫衛人員接種，這個決定經過安全事務相關部會批准，並受檢察長監督。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）今天稍早聲稱，贈送疫苗給巴勒斯坦當局的決定是依循正當程序，符合以色列的衛生利益，但提供疫苗給其他國家從未在相關場合被討論過。

中間派的甘茨說，這項政策未經必要諮商就推行，因此「違法」。甘茨與尼坦雅胡彼此競爭激烈，兩人在去年大選後組成不穩定的聯合政府，但這項安排很快就瓦解，以色列將於3月舉行兩年來的第4度全國選舉。

© 2021 AFP