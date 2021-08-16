以色列控新法反猶太限縮財產索賠 波蘭總理駁斥

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（法新社華沙15日電） 波蘭昨天簽署新法，嚴格限制猶太人索賠二次世界大戰後遭沒收財產的權利，以色列指稱新法「反猶太」。波蘭總理莫拉維茨奇今天駁斥這項指控。

莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）說，以色列昨天決定召回駐華沙代辦，是「毫無根據且不負責任」，並指控以色列政府是在操弄「黨派利益」。

莫拉維茨奇在臉書貼文說：「任何知曉二次大戰期間有關納粹大屠殺與波蘭所受苦難真相的人，都不會接受這種政治操弄。」

莫拉維茨奇警告以色列此舉將「增加對波蘭與波蘭人的仇恨」，並說波蘭駐以色列大使的子女將會被帶回波蘭。

他說：「若以色列政府繼續以此方式攻擊波蘭，將對我們的關係有非常負面的影響，無論在雙方和國際論壇上都是如此。」

2015年，波蘭憲法法院判決應設下明確期限，期限一過，財產所有權的行政決定就不容再受挑戰。稍早，相關的法律變更獲波蘭國會通過。法案對追討賠償設定的期限為30年。

由於當初財產充公多發生在二戰後的波蘭共產政權時期，至今已經超過30年，新法等於封阻了數千件的索賠申請。

波蘭政府說，新法將有助於房地產市場在法律上的確定性；但反對人士說，對合法申請索賠的人不公平，包括大屠殺倖存者和他們的家屬。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）昨天簽署這項法案後，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）說：「波蘭今天通過一個反猶太、不道德的法律。」他要求以色列駐華沙代辦立即返國述職。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP