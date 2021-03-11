以色列數據顯示 輝瑞疫苗對有癥狀感染保護力97%

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（法新社柏林11日電） 美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech今天發布最新現實情況數據證實，他們研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗對預防有癥狀感染的保護力達97%，比先前研究所得數據還高。

輝瑞（Pfizer）和BioNTech發表聯合聲明說，他們是根據以色列全國疫苗接種計畫所提供今年1月17日至3 月6日的資料，來得到最新保護力數據。他們還發現，自家疫苗對無癥狀感染的保護力達到94%。

輝瑞和BioNTech先前的一份現實情況研究報告，利用去年12月20日至今年1月1日的資料，得到疫苗對有癥狀感染的保護力為94%，對無癥狀感染的保護力則為92%。

輝瑞和BioNTech表示：「這份全面性的現實情況證據，…在世界衛生組織（WHO）宣告COVID-19大流行後一年的今日，對於全球各地正在推動各自疫苗接種計畫的國家可謂重要。」

以色列去年12月開始施打疫苗，目前接種進度領先全球，全國約900萬人口已有約40%接種完畢，接近400萬人已注射建議的2劑輝瑞/ BioNTech疫苗，另500多萬人則已注射一劑。

以色列衛生部次長李威（Yeheskel Levy）表示：「已完整接種疫苗的人口和未接種疫苗人口相較，染疫的發生率已大幅降低。從COVID-19住院病例明顯減少可見。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP