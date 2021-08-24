以色列新任總理首訪白宮 尋求與美國重修舊好

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（法新社耶路撒冷24日電） 以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天前往華府，將與美國總統拜登會談，尋求與最親密盟邦重修舊好，並在面對宿敵伊朗時，美以兩國能有共同立場。

法新社報導，這是班奈特6月上任之後首趟國是訪問，將於26日與拜登見面，並希望與美國民主黨高層關係修好，因為在以色列前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）任內，雙方關係緊繃，尼坦雅胡被控公然偏向共和黨。

美國前總統歐巴馬的以色列政策資深顧問拉森斯基（Scott Lasensky）告訴法新社：「現在兩國之間這場最重大交流，是雙邊關係重設更新。」

歐巴馬政府2015年和其他大國共同與伊朗簽訂核子協議，拜登時任副總統。尼坦雅胡當時曾毫不留情地公開批評核協議，並疏遠與民主黨領導層的關係。

尼坦雅胡與之後的美國總統川普交好，一再稱川普是以色列歷來在白宮「最好的朋友」，讓拜登所屬的民主黨更加耿耿於懷。

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）6月曾與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，暗示將有新的做法。

拉皮德說：「過去幾年的錯誤已造成，以色列的跨黨派立場受到了傷害，我們將一起修補這些錯誤。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP