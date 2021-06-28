以色列新外長會晤布林肯 關切伊朗核協議盼彼此合作

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（法新社羅馬27日電） 以色列新任外交部長拉皮德今天與美國國務卿布林肯面對面會談時表示，以色列對在維也納磋商的伊朗核協議抱持嚴重保留態度。他也承諾，以色列將致力改善與美國的關係。

這是以色列新政府兩周前上台後，與主要盟友華府的第一場外交首長面對面會談。美國官員表示，布林肯（Antony Blinken）與拉皮德（YairLapid）進行一場非常積極和熱烈的討論。

雙方討論的主要議題包括伊朗核協議和以色列與波斯灣阿拉伯國家關係正常化協議，以及對加薩（Gaza）的人道主義援助和東耶路撒冷（East Jerusalem）的地位。東耶路撒冷局勢緊張，助長了以色列人和巴勒斯坦人5月掀起的新一波暴力衝突。

拉皮德說，他已準備好與美國合作，在以巴上個月爆發流血衝突後，將雙方衝突降至最低程度，但也明確表示，他對美國總統拜登推動最新談判，希望恢復2015年伊朗核子協議感到擔憂。

拉皮德在羅馬會晤布林肯前簡短表示：「以色列對在維也納磋商的伊朗核協議抱持嚴重保留態度。我們認為討論這些分歧的方式是展開直接且專業的對話，而不是透過記者會。」

拉皮德本月13日剛上任，成為現任民族主義派總理班奈特（Naftali Bennett）旗下的外長。拉皮德指控前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開力挺美國前總統川普所屬的共和黨，破壞了美國昔日對以色列堅定不移的支持。

拉皮德承認，有必要改善以色列與華府的關係。他說：「（兩國關係）在過去幾年出現了錯誤。以色列的跨黨派立場受到了傷害。我們將一起糾正這些錯誤。」

布林肯表示，美國將與班奈特領導的以色列新政府密切合作。

美國官員說，布林肯向拉皮德重申，以色列試圖驅逐東耶路撒冷幾個巴勒斯坦家庭，以及伊斯蘭教第3大聖地艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）在穆斯林齋戒月期間的狀況，都令華府感到憂心。

此外，布林肯也對拉皮德說，有必要向加薩提供人道主義援助。以色列上個月發動空襲，導致加薩地區有250名巴勒斯坦人喪生，許多建築物被摧毀。

而以色列與多個波斯灣阿拉伯國家的關係正常化協議，也在兩人討論之列。布林肯在會議開始時說，他希望有更多國家與以色列建立正常化關係。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP