以色列最大LGBTQ約會網站遭駭 恐泄千筆個資

（法新社特拉維夫31日電） 自稱為「黑影」（Black Shadow）的駭客團體今天威脅要揭露以色列最大LGBTQ交友網站的用戶個人資訊；有些網路專家認為這起攻擊與伊朗有關。

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「黑影」在通訊軟體Telegram寫道：「如果我們在接下來48小時內收到100萬美元，就不會泄露這些資訊，也不會賣給任何人。」

駭客入侵了以色列網路服務公司Cyberserve，累及當地最大的同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）交友網站Atraf。Cyberserve其他客戶還包括大眾運輸公司、博物館及一家旅遊公司。

「黑影」昨天在網路上侵入不同網站，轉儲了數以萬計筆紀錄，包括1000筆Atraf的用戶資料。這些外泄資料涵蓋用戶是否感染人類免疫缺乏病毒（HIV）、性傾向及未加密密碼；Atraf對此尚未置評。

以色列LGBTQ平等協會Aguda執行長夏哈維（Ran Shalhavi）接受法新社訪問時說，Aguda已延長接聽緊急熱線的時間，供眾多心急如焚的用戶撥打。

他說，這些人面臨到從未遇過的狀況，尤其是尚未出櫃的人，Aguda協會正與不同組織合作以「減少損害」。

以色列國家網路局（National Cyber Directorate）發言人歐茲（Libi Oz）表示，網路局已「數度」警告CyberServe被攻擊的風險很高。

CyberServe未回覆法新社的電話，僅於昨天透過聲明表示，公司一直在處理「一起伊朗網路恐怖（攻擊）事件」。

CyberServe表示：「從我們收到國家網路局的警告開始，甚至在事情發生之前，我們就充分合作，並執行網路局所有指導方針。」

網路情報研究員紮伊登伯格（Ohad Zaidenberg）說，此案似乎與去年以色列保險公司Shirbit及今年3月KLS Capital Ltd分別遭到的駭客攻擊有關。「黑影」也聲稱犯下Shirbit公司一案。

紮伊登伯格說：「我們知道針對Shirbit的攻擊源自伊朗，所以我們可以說，如果是同一批攻擊者，而且那次攻擊是伊朗發起，那麼這次也是伊朗。」

網路安全專家暨特拉維夫大學研究員艾拉札里（Keren Elazari）也認為這次攻擊似乎與伊朗有關，她說：「我們見過的很大一部分駭客事件都與贖金無關，而是要讓以色列企業及公民難堪。」

她還指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多人在家工作，網路安全較差，使得各家企業暴露出更多弱點，讓駭客更有機可趁。

伊朗與以色列一直在打「影子戰爭」，諸如雙方船隻遭攻擊時互指是對方所為，網攻也是一種形式。

© 2021 AFP