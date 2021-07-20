以色列炮擊回應黎巴嫩 聯合國籲各方克制

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（法新社耶路撒冷20日電） 以色列軍方今天表示，稍早已炮擊黎巴嫩，以回應凌晨時分從黎巴嫩發射而來的火箭。聯合國則敦促各方展現「最大限度的剋制」，避免衝突升溫。

以色列軍方指出，兩枚火箭從黎巴嫩方向射入以色列領土，其中一枚被飛彈防禦系統攔截，另一枚則落在空曠地區。

軍方說，「作為回擊，以色列稍早已炮擊黎巴嫩領土」。

黎巴嫩國安消息人士向法新社（AFP）表示，火箭由黎巴嫩南方克萊列（Qlaileh）地區朝以色列射擊，該地區還發現第3枚火箭。

消息來源指出，黎巴嫩軍方並未確認哪個組織該為發射行動負責。

駐紮在邊境的聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）表示，已加強該區的安全防禦，並與黎巴嫩軍方合作，啟動調查。

UNIFIL在聲明中說，他們與各方都有直接聯繫，並呼籲最大限度的剋制，以避免衝突進一步升溫。

上一次火箭從黎巴嫩發射進入以色列是在5月，當時正值以色列與巴勒斯坦武裝團體在加薩走廊（Gaza Strip）爆髮長達11日的衝突。

近幾周以來，以色列安全官員表示，對黎巴嫩惡化的經濟危機以及衍生的邊境安全感到越來越憂心。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）在推特上寫道：「黎巴嫩政府要為凌晨時分發射的火箭負起責任，它允許恐怖份子在其領土上活動。」

甘茨說，「我們不會允許黎巴嫩的社會、政治和經濟危機轉變成對以色列的安全威脅。我呼籲國際社會採取行動，以恢復黎巴嫩的穩定」。

© 2021 AFP