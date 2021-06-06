以色列猛轟加薩11天 與阿聯剛萌芽關係受考驗

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（法新社杜拜6日電） 以色列和阿拉伯聯合大公國關係正常化才幾個月，耶路撒冷副市長告訴法新社，上個月的以巴暴力衝突就在以國和阿聯企業夥伴之間引發「讓人不舒服的對話」。

然而，耶路撒冷副市長哈山-納荷姆（Fleur Hassan-Nahoum）表示，這些對話「推誠布公」，且「人人都很節制也很體諒」。

哈山-納荷姆同時也是阿聯-以色列商業協會（UAE-Israel Business Council）共同創辦人，她在杜拜一場雙邊投資研討會的場邊，對兩國貿易表達了期許，盼接下來一年的貿易額能突破10億美元大關。

繼1979年的埃及與1994年的約旦之後，阿聯2020年成為第3個與以色列建立完整外交關係的阿拉伯國家。相關協議獲得華府支持，但遭巴勒斯坦譴責。阿聯之後，巴林、摩洛哥、蘇丹也跟進。

兩國建交至今，宣布了一連串投資、企業合作和免簽證旅遊等協議。

然而，上個月在耶路撒冷的衝突引爆11天的局勢緊張，以色列戰機猛襲加薩走廊，巴勒斯坦武裝分子也朝以國發射數千發火箭。以國在加薩奪走260條巴勒斯坦人性命，包括66名兒童，另傷及1900多人；從加薩發射的火箭則在以色列殺害13人，傷及357人。

哈山-納荷姆表示，這使得以色列企業領袖與阿聯對口接洽時，氣氛「很尷尬」。

「我在以色列和阿聯參與很多不同的論壇，有過幾場讓人不舒服的對話，但展開這些對話是重要的。」

© 2021 AFP