以色列畫家厭惡川普 卻為他畫120幅肖像

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（法新社以色列海法23日電） 以色列畫家馬卡斯（Iddo Markus）工作室里一幅幅作品，畫中人物臉部模糊，但一頭金色瞞天過海髮型和胸前的紅色領帶，讓人一眼就認出，畫的就是美國前總統川普。

快語如珠的馬卡斯接受法新社記者訪問時強調：「容我開門見山地說，我不欣賞他。」

蓄着短胡、眼神銳利的馬卡斯表示，即便如此，他依然深深着迷於如今淪為「悲劇性人物」的川普。

馬卡斯工作室位於以色列北部港市海法（Haifa），牆面和地板都擺滿這位美國前總統的肖像。

馬卡斯說，當這位億萬富翁2016年投入美國總統大選時，他簡直「無法置信」。

當川普最終勝選，馬可斯說自己「嚇壞了」，並對這位共和黨人「對待人民和少數族群的方式」深惡痛絕。

但他說，過去4年多來，川普的身影和短篇推文佔盡電視台和社群媒體版面，他的目光根本無法從這位擁有「橘色面容和金色頭髮」的人身上移開。

馬卡斯的第一幅川普畫作草草完成後，陸續又在畫布和木板上畫出約120幅川普油畫。

畫作人物的臉部全都扭曲失真，不過透過輪廓一眼就可看出畫中人物是誰。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP