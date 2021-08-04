以色列疫情升溫 加強防疫

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（法新社耶路撒冷4日電） 以色列總理班奈特今天表示，即使當前國內疫情加劇，因疫苗接種與再度實施多項防疫管制，以色列可免於封城。

法新社報導，班奈特（Naftali Bennett）視察位於耶路撒冷新啟用的疫苗接種中心表示：「我們的目標是讓以色列保持開放，但不至於造成醫療院所不堪負荷的情況，我們致力於避免這樣的情況發生，並且知道何時加強防疫管制，為了避免實施更嚴格防疫管制，我們將接種疫苗、戴口罩並維持社交距離。」

班奈特領導的政府昨天宣布多項新的防疫管制措施，當中包括參加100人以下的活動，務必出示疫苗接種或篩檢陰性的證明，戶外空間超過100人則強制戴口罩。

班奈特內閣的防疫委員會宣布這些新的防疫管制，並警告傳染力強、最早在印度發現的病毒變異株Delta正迅速蔓延，同時呼籲以色列民眾「不要握手、擁抱或親吻」。

以色列衛生部也增列，包括來自法國、義大利與美國等國的旅客，不論已接種疫苗或篩檢的結果，入境就必須要強制隔離。

過去一周半期間，以色列平均每天新增確診超過2000例，其中229人轉重症，創4月以來新高。

以色列確診病例攀升顯示疫情加劇，此前當地領先全球的疫苗施打行動，使得新增染疫確診從每天1萬例降至100例以下。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP