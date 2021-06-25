以色列發現前所未知新種早期智人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷24日電） 以色列研究人員今天表示，在國內發現科學界前所未知的「新一種早期人類」，這項發現為了解人類演化帶來新的認識。

根據特拉維夫大學（Tel Aviv University）和耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）研究人員說法，在以色列中部城市拉姆拉（Ramla）附近一座水泥廠採石場出土的史前遺骸，和目前所有已知人種都不相符。

研究人員將這個「非凡發現」的新人類以出土地點命名，稱為「內謝爾拉姆拉人」（Nesher Ramla Homo），並將研究成果發表於「科學雜誌」（Science）。

這批化石回溯至距今12萬至14萬年前。研究團隊相信，內謝爾拉姆拉人存在時期，可能與現代人類同系的智人重疊。

帶領研究的考古學家柴德納（Yossi Zaidner）表示：「我們從沒想像過，在人類歷史如此晚期，還有早期智人（archaic Homo）和智人一同在區域漫步。」

研究人員在聲明中表示：「內謝爾拉姆拉人和尼安德塔人（Neanderthal）及早期智人擁有相同的形態學特徵。但另一方面，這種人類和現代人類很不相像，頭骨結構完全不同，既沒有下巴，牙齒也非常大。」

出土文物除了人類遺骸，還有大量動物骨頭和石器。

柴德納指出：「與人類化石有關聯的考古發現顯示，內謝爾拉姆拉人擁有進步的石器生產技術，且相當可能和當地智人有互動。」

研究人員並暗示，先前在以色列出土的一些遠溯至40萬年前的化石，可能屬於同一種史前人類。

具牙醫身分的特拉維夫大學人類學者薩里格（Rachel Sarig）指出，先前研究人員曾嘗試將這批年代較久遠的人骨歸為已知人種，例如智人或尼安德塔人。「但現在我們說，不，這是獨立的一種人，有明顯不同特徵和特色。」

© 2021 AFP