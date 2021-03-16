以色列發現新死海古卷碎片 約有2000年歷史

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（法新社耶路撒冷16日電） 以色列考古學家宣布，他們在一處沙漠洞穴發現數十個新的死海古卷碎片，上面寫有聖經內容，約有2000年歷史，據信猶太人將近1900年前反抗羅馬時把這些聖經捲軸藏於此洞穴。

以色列考古學家耗時多年在猶大曠野（Judean Desert）洞穴及懸崖挖掘，調查了約80公里懸崖，結果在一處洞穴發現這些文物。猶大曠野地區橫跨以色列南部及約旦河西岸佔領區。

考古學家使用無人機、登山工具及攀岩垂降設備搜尋洞穴。他們指出，猶太人在二世紀反抗羅馬人的失敗巴柯巴起義（Bar Kokhba revolt）期間，曾經使用這些洞穴。

以色列文物局（Israel Antiquities Authority）發表聲明指出：「這是約60年來考古挖掘首次出土聖經捲軸。」

以色列文物局指出，這些古卷碎片包括以希臘文撰寫的十二先知書（Book of the Twelve Minor Prophets）段落。十二先知書是希伯來聖經的一部分。

以色列文物局表示，考古學家也發現一批稀有錢幣、一具6000年歷史的孩童骨骸，以及一個逾1萬年曆史的籃子。文物局形容，這是全世界最古老籃子。

© 2021 AFP