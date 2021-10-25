以色列看重氣候變遷事務 加速對綠能投資

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，班奈特（Naftali Bennett）將出席本月31日於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），並早一步於今天宣布成立氣候變遷「工作小組」。

班奈特表示，「氣候危機是目前全球最重要的議題之一」，並稱那是以色列「新的國安利益」。

他補充說，氣候危機「影響了我們所有人的生活，也關係到我們後代子孫的生活，我們有義務要處理，那是我們存在的核心」。

以色列是經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，在公共運輸上投資最少的國家。

但班奈特表示，以色列政府已經批准了「促進乾淨且低碳運輸、提高能源效率、減少碳排、鼓勵技術創新，及加快基礎建設」的決定。

班奈特領導的新聯合政府，6月間定下目標，2030年前要將溫室氣體排放量較2015年的排放量減少27%，2050年前減排85%。

以色列對自己高科技產業十分引以為傲。以國的網路安全領域以及國防金融科技企業在國際享有盛名，並佔了國內1/10的勞動力。

而以色列政府看得到在綠色產業上展開類似創新。

能源資源部長艾拉拉（Karine Elharrar）說：「多年來，以色列的新創公司一直是各個領域上的行動先鋒。」

「做出這樣的決定，目的是要去除障礙，促進先驅性計畫，並增加綠能企業家。」

環境部長詹柏格（Tamar Zandberg）表示，在「遲疑不決了很多年後」，以色列政府終於在這個議題上，展現「真正的承諾」。

詹柏格說：「以色列政府正在為氣候變遷做好準備。」

© 2021 AFP